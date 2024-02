Zoff an der Werdauer Bücherzelle: Warum sich ein Rentner missverstanden fühlt

Seit 2016 gibt es für jedermann die Möglichkeit, sich im Landwehrgrund Lektüre zu besorgen. Seit einiger Zeit bewacht ein Anwohner die Bücherzelle. Seine Art missfällt dem Heimatverein.

Mitglieder des Heimatvereins Landwehrgrund in Werdau sind besorgt. Ein Mann, der auf der Bank neben der Bücherzelle gegenüber dem Pavillon sitzt, würde Spaziergänger vergraulen, die das Angebot in der Zelle nutzen möchten. Er gehe sie mit Kommentaren und komischen Bemerkungen an. Das sei schlecht für das Image des Vereins. Als die „Freie...