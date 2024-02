Werdau: Hunderte „nackte Jungfern“ im Landwehrgrund

Die Wildblumenwiese im Gebiet An den Teichen steht in voller Pracht. In wenigen Tagen blühen dann noch Tausende Narzissen.

An den Teichen in Werdau ist der Frühling erwacht. Hunderte Krokusse, auch „nackte Jungfern" genannt, blühen derzeit auf der Wildblumenwiese, die der Heimatverein Landwehrgrund angelegt hat. „Den Drebacher Krokuswiesen machen wir zwar noch keine Konkurrenz, aber die Spaziergänger freuen sich über diese Pracht", sagt Wolfgang Dietrich...