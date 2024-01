Werdauer Landwehrgrund: Unbekannte demolieren große Pyramide

Mitglieder des Heimatvereins haben im Naherholungsgebiet An den Teichen immer wieder mit Vandalismus und Diebstahl zu kämpfen.

Ärger im Landwehrgrund an An den Teichen in Werdau-West: Unbekannte haben die große Weihnachtspyramide, die vor dem Pavillon aufgestellt war, beschädigt. Mehrere große Kerzen seien verbogen worden, Hülsen der Halterung wurden einfach abgeknickt. „Vielleicht wollten sie an die Leuchtkörper ran“, mutmaßt Wolfgang Dietrich vom Heimatverein...