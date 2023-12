Werdau: Bei Fisch-Scheibner am Markt geht mehr als eine Tonne Karpfen über die Ladentheke

Das Flossentier als traditionelles Silvesteressen ist in der hiesigen Region beliebt. Dafür kommen die Leute auch von weiter her. Chef Matthias Scheibner dementiert ein Gerücht.

Bis zu 1,4 Tonnen Karpfen gehen in dieser Woche im Fischfachgeschäft Scheibner am Werdauer Markt über den Ladentisch. „Karpfen ist nun einmal ein traditionelles Silvesteressen“, sagt Inhaber Matthias Scheibner, der ihn gar nicht so besonders gerne isst. Neben dem ganzen Flossentier werden Stücke und Filets verkauft, was bei den Kunden sehr...