Werdau: Die Stadt ab sofort digital auf einen Blick

Infoterminal ist auf dem Marktplatz in Betrieb gegangen.

Ab sofort können Werdauer und Besucher an einem digitalen Terminal Informationen über die Pleißestadt abrufen. In Höhe des Marktbrunnes befindet es sich und ist am Freitagmittag in Betrieb gegangen. Nutzer finden unter anderem Informationen über Sehenswürdigkeiten, Veranstaltungen, einen elektronischen Stadtplan und Kontaktdaten für die...