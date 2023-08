Werdau: Drei Graffitispayer werden erwischt

Durch einen Zeugenhinweis konnten in Werdau drei Graffitisprayer dingfest gemacht werden. Darüber informiert die Polizei. Am Mittwochabend hatte ein Zeuge drei Personen beobachtet, die mit blauer und schwarzer Sprühfarbe an Hauswände an der August-Bebel-Straße und der Querstraße schmierten. Der Zeuge sprach die Jugendlichen auf ihre Tat an,...