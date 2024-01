Werdau: E-Bike der Marke Haibike gestohlen

Das anthrazit-blaue Zweirad vom Typ Hardnine 7 war in einem Mehrfamilienhaus an der Freiherr-vom-Stein-Straße abgestellt. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Polizei sucht mögliche Zeugen zum Diebstahl eines E-Bikes in Werdau. Wie am Mittwoch mitgeteilt wurde, ereignete sich die Tat in der Zeit zwischen Dienstag, 23 Uhr, und Mittwoch, 5.45 Uhr. Das anthrazit-blaue E-Bike der Marke Haibike vom Typ Hardnine 7 war den Angaben zufolge in einem Mehrfamilienhaus an der Freiherr-vom-Stein-Straße...