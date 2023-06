Werdau: Festival-Organisatoren erwecken Stadtpark aus dem Dornröschenschlaf

Mit einem Kultur- und Musikfestival soll der Stadtpark Werdau aus dem Dornröschenschlaf geweckt werden. Vom 7. bis 9. Juli planen engagierte Leute vom Verein „Wir in Werdau Süd“ gemeinsam mit vielen weiteren Helfern eine Veranstaltung, die das Wir-Gefühl in der Stadt verstärken soll. „Der Stadtpark hat eine bewegte Geschichte, so wie die...