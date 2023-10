Werdau: Gäste aus Bayern auf Besichtigungstour

Der Werdauer OB Sören Kristensen will die Kontakte zu seinen Partnerkommunen vertiefen. Dazu gehören vor allem gegenseitige Besuche.

Das Programm für die Gäste der bayerischen Partnerstadt Röthenbach an der Pegnitz in Werdau war straff. Bürgermeister Klaus Hacker (Freie Wähler) und seine Mitarbeiter haben nicht zum ersten Mal die Pleißestadt besucht. „Wir können viel voneinander lernen“, so Hacker, zu dessen Stadt nahe Nürnberg sieben Ortsteile gehören. Die...