Werdau: Gartencenter investiert in Um- und Neubau fast eine Million Euro

Die Bauarbeiten an der Crimmitschauer Straße sollen Anfang kommenden Jahres starten. Worauf müssen sich die Kunden während der Bauzeit einstellen?

Die Werdauer Gärtnerei Heuschkel will im kommenden Jahr das Gartencenter aus- und umbauen. Nachdem das Sortiment in den zurückliegenden Monaten erweitert und neu strukturiert wurde, steht Anfang 2024 diese große Investition an. „Wir werden rund 950.000 Euro in den Aus- und Umbau unseres Gartencenters stecken. Die Grundfläche erhöht sich von...