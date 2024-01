Werdau: Gartenlaube an der B 175 brennt aus

Zur Ursache des Feuers wird ermittelt. Personen kamen nicht zu Schaden

Neues Jahr, erster Einsatz für die Feuerwehren: Am Neujahrsmorgen gegen 6.40 Uhr wurden Kameraden aus Werdau, Leubnitz und Langenhessen alarmiert. In einer Anlage an der B 175 in der Sorge brannte es in einer Gartenlaube. Durch die unter Atemschutz eingeleitete Brandbekämpfung wurde ein Ausbreiten des Feuers verhindert, sagte Gemeindewehrleiter...