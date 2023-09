Werdau: Hundesportverein organisiert Sommerfest

Die Mitglieder des Königswalder Vereins wollen sich am Samstag auf dem Übungsplatz näher vorstellen. Auch Kinder freuen sich auf die Vierbeiner.

Beim diesjährigen Sommerfest am Samstag ab 14 Uhr will sich der 1. Hundesportverein Königswalde 1984 dem Publikum näher vorstellen. Denn der Verein engagiert sich auf seinem Übungsplatz an der Rappendorferstraße im Werdauer Ortsteil Königswalde in der Kinder- und Jugendarbeit. Laut Saskia Leupold vom Vereinsvorstand wurden gemeinsam mit dem...