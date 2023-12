Werdau: Jugendfeuerwehr wird zur „Wichtelbrigade“ und besucht Seniorenheime

Die Mädchen und Jungen haben selbst gemachte Geschenke und Plätzchen verschenkt.

In mehreren Pflegeeinrichtungen in der Werdauer Region haben die Mädchen und Jungen der Gemeindejugendfeuerwehr jetzt für viel Freude gesorgt. Sozusagen als kleine Wichtel brachten den Heimbewohnern selbst gemachte Geschenke und auch Plätzchen vorbei. „Die Kinder haben sich dafür gemeinsam mit dem Weihnachtsmann in zwei Feuerwehrfahrzeugen...