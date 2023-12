Werdau: Ladenstraße wird zwei Jahre lang zur Baustelle

Im März startet das größte Straßenbauvorhaben der Stadt für die kommende Zeit. Die Einkaufsmeile soll auf Vordermann gebracht werden. Doch eines ist sicher: Das dafür eingeplante Geld reicht nicht.

Ab Anfang März wird die August-Bebel-Straße in Werdau zu einer Baustelle. Die Ortsdurchfahrt und Ladenstraße wird in einem ersten Abschnitt zwischen Kreisverkehr Annoncenuhr und Neugasse komplett saniert. Später wandert die Baustelle in Richtung oberer Marktausgang. Rund zwei Jahre lang wird das Vorhaben in der Innenstadt für Behinderungen...