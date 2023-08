Werdau: Polizei hat es mehrfach mit einem Dacia zu tun

Der 21-jährige Fahrer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, und das Auto war nicht zugelassen. Eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurde ausgestellt

Werdau.

Ein Dacia hat Beamte des Reviers in Werdau am Donnerstag gleich mehrfach beschäftigt. Das sagte eine Polizeisprecherin. Das war passiert: Zunächst waren ein 21-Jähriger und sein Beifahrer (24) mit dem Dacia auf einem Einkaufsmarkt-Parkplatz an der Crimmitschauer Straße unterwegs. Auf dem Parkplatz hielt der Fahrer abrupt an, um mit seinem Fahrzeug in einen freien Parkplatz zu fahren. Hierfür musste er allerdings seinen Dacia circa zwei Meter zurücksetzen. Dabei übersah er die hinter ihm haltende Mazda-Fahrerin. Obwohl sich die 39-Jährige lautstark bemerkbar machte, kam es zur Kollision beider Fahrzeuge, wodurch Sachschaden von rund 500 Euro entstand.