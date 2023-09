Werdau: Schauspieler Thomas Rühmann kommt an die Kober

Der Hütten-Holz-Brot-Verein lockt mit Jubiläumsbroten ins Strandbad. Auch bekannte Sportler der Region haben sich angekündigt.

Das Strandbad der Koberbachtalsperre darf sich am Samstag auf Prominenz freuen. Anlass ist das siebenjährige Bestehen des Hütten-Holz-Brot-Vereins, der von 10 bis 18 Uhr zu einer Party einlädt. So findet laut Vereinschef Marcel Arzig ab 15 Uhr ein Krapfen-Wettessen statt. In dem Zusammenhang soll mithilfe von Sponsoren Geld für die...