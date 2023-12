Werdau: Trio organisiert Wanderung am Silvestertag

Wer sich am letzten Tag des Jahres mit Gleichgesinnten an der frischen Luft bewegen will, hat dazu in der Pleißestadt Gelegenheit.

Am Sonntag ist es wieder soweit: Dann gibt es eine Neuauflage der Werdauer Silvester-Wanderung. Wie Organisator Sven Langel mitteilt, werden Interessierte gebeten, sich 9.45 Uhr am Pavillon an den Teichen einzufinden. „Wir haben eine 90-minütige Wanderung mit Blick auf Werdau vorgesehen“, sagt Langel, der die Aktion am Silvestertag mit André... Am Sonntag ist es wieder soweit: Dann gibt es eine Neuauflage der Werdauer Silvester-Wanderung. Wie Organisator Sven Langel mitteilt, werden Interessierte gebeten, sich 9.45 Uhr am Pavillon an den Teichen einzufinden. „Wir haben eine 90-minütige Wanderung mit Blick auf Werdau vorgesehen“, sagt Langel, der die Aktion am Silvestertag mit André...