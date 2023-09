Werdau: Unbekannte randalieren an Buswartehallen

Stadt zeigt Sachbeschädigung der Unterstände an der Zwickauer Straße bei der Polizei an.

Zwei Bushaltestellen an der Zwickauer Straße unterhalb des Rewe-Marktes in Werdau sind vermutlich am Dienstagabend durch Unbekannte beschädigt worden. Wie René Gentz vom Sachbereich Stadtmarketing im Rathaus mitteilte, wurden die Seiten- und Rückwände der Unterstellmöglichkeiten mit roher Gewalt herausgetreten. Der Schaden beläuft sich auf...