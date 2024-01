Werdau: Unbekannte randalieren in öffentlicher Toilette am Kirchplatz

WC-Becken zerstört, Schmierereien und Verunreinigungen: Die Stadt hat Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet.

Ein zerstörtes Toiletten-Becken, starke Verunreinigungen und Verschmutzungen, das sind die Hinterlassenschaften von Unbekannte in der öffentlichen Toilettenanlage auf dem Kirchplatz in Werdau. Ein Teil des WC musste für die Benutzer gesperrt werden. „Die Reinigung erfolgte sofort am Dienstag, als die Sache bemerkt wurde“, sagte Sandra...