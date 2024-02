Werdau: Unbekannter bestiehlt am Kranzberg Zeitungszustellerin

Die 60-Jährige sah den Mann noch davonfahren. Die Polizei in Werdau sucht Zeugen.

Werdau.

Schreck in der Morgenstunde für eine Zeitungszustellerin in Werdau: Die 60-Jährige war am Freitag gegen 4 Uhr auf dem Parallelweg der Zwickauer Straße in Richtung Kranzberg unterwegs. Auf Höhe des Hausgrundstücks 38 ließ sie ihren Handwagen kurz stehen, um zu einem Briefkasten zu laufen. Als sie zurückkam, sah sie einen schwarz gekleideten Mann mit einem schwarzen Fahrrad, der ihren Handwagen mitnahm und in die Gerhard-Weck-Straße verschwand. Bei dem Handwagen handelte es sich um ein schwarzes Modell aus Stoff mit grünen Akzenten, sagt Polizeisprecherin Christina Friedrich. Der Wagen sowie die etwa 50 darin befindlichen Zeitungen waren rund 100 Euro wert. Die Polizei sucht Zeugen, die sich unter 03761 7020 melden sollten. (rdl)