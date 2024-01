Werdau und Crimmitschau knipsen die Weihnachtslichter aus

Geselliges Beisammensein bei Rostern und Glühwein auf den Marktplätzen soll die besinnliche Zeit ausklingen lassen.

Mit Lichterfesten in Werdau und Crimmitschau soll am Wochenende die Weihnachtszeit in der Region beendet werden. René Schneider, Chef vom RS-Eventservice, kann sich dabei wieder auf viele Partner verlassen. „In Werdau feiern wir am Samstag ab 16 Uhr.“ Mehrere Buden hat die Stadt auf dem Markt stehen lassen. Dort wird unter anderem Glühwein...