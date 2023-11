Werdau: Unfallwagen nach Zusammenstoß mit Laster stehen gelassen

Ein heftiger Aufprall gab am Dienstag Rätsel auf. Ein schwer beschädigter Wagen wurde nur wenige Hundert Meter vom Unfallort gefunden.

Werdau.

Die Polizei in Werdau ermittelt zu einem ungewöhnlichen Fall von Unfallflucht. Laut Polizei war am Dienstagmorgen gegen 8.45 Uhr ein zunächst Unbekannter mit einem Auto auf der Ronneburger Straße in Werdau gegen einen stehenden Laster gefahren, der gerade zum Entladen angehalten wurde. Der Mann verließ den Unfallort pflichtwidrig. Beamte des Reviers Werdau stellten den Unfall-Pkw, einen Mazda, kurze Zeit später an der Uferstraße fest, was nur wenige Hundert Meter vom Unfallort entfernt war. Gegen dessen 65-jährigen Fahrer wird nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Die erheblichen Beschädigungen an den beiden beteiligten Fahrzeugen dürften sich auf etwa 12.000 Euro summieren. (kru)