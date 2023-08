Werdau: Verkehrswacht codiert Fahrräder

Codierungen von Fahrrädern führt die Verkehrswacht Zwickauer Land am Samstag, 5. August, von 9 bis 12 Uhr auf dem Parkplatz an der Schön-Passage in Werdau, Plauensche Straße 45, durch. Darüber hinaus werden die Fahrräder einem Sicherheitscheck unterzogen und können Radfahrer Sehtests und an einem Fahrradsimulator Reaktionstests absolvieren....