Werdau: Warum die Postfiliale schon wieder umgezogen ist

Die Inhaberin des Geschäftes weiß nur zu gut, dass die Erwartungen der Kunden ständig wachsen. Dazu gehört auch eine Filiale, die mit Freundlichkeit und Zuverlässigkeit punktet.

Heller, geräumiger und spürbar einladender: So präsentiert sich seit Anfang des Monats die neue Postfiliale an der August-Bebel-Straße 42 im Werdauer Stadtzentrum. Dabei hatte sich die Filiale nach der Schließung an der Leipziger Straße erst im März dieses Jahres ins Bastelgeschäft Rohleder an der August-Bebel-Straße 46 einquartiert. Den...