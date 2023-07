Werdau: Westtrasse wegen umgekipptem Lkw-Anhänger stundenlang gesperrt

Wegen eines Unfalls mit einem Lkw-Anhänger musste die Westtrasse in Werdau in der Nacht zum Freitag für mehrere Stunden gesperrt werden. Wie die Polizei mitteilte, befuhr gegen 21 Uhr ein 47-Jähriger mit einem Lkw der Marke Mercedes die Strecke aus Richtung Neumark kommend in Richtung Crimmitschau. Als der Fahrer an einer Ampel, die auf rot...