Die Firma, die Solaranlagen plant, installiert und betreibt, zieht Ende des Monats an die Greizer Straße um.

(Werdau)Das Werdauer Unternehmen Juno Solar wächst weiter. Die Firma, die im Jahr 2010 gegründet worden ist, hat derzeit ihren Sitz in einem Gebäude an der Ziegelstraße in der Innenstadt. Hinzu kommen zahlreiche Außenlager. Doch damit ist nun bald Schluss. Zum 31. Oktober darf Geschäftsführer Denny Schädlich das Gelände der Firma...