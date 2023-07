Wie der Pausenraum der Crimmitschauer Tuchfabrik in die Bauhaus-Universität Weimar kam

Besucher sitzen im Pausenraum der Tuchfabrik Gebrüder Pfau. Doch der steht nicht wie gewöhnlich in Crimmitschau, sondern in der Bauhaus-Universität in Weimar. Für die Jahresausstellung haben Alaina Nugnis (22) und Luisa Hörning (23) den Aufenthaltsraum aus der Fabrik nachgestellt. Präsentiert wird ein Hörspiel, das Erinnerungen am...