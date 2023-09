Wieder Flohmarkt für Kinderartikel in Dänkritz

Neben Kleidung sollen am Wochenende im Vereinshaus auch Puppen, Autos, Fahrräder, Kindersitze, Schlitten, Schnee- und Schlittschuhe angeboten werden.

Im Dänkritzer Vereinshaus an der Crimmitschauer Straße findet am Wochenende der vierte Kinderflohmarkt statt. Geöffnet ist am Samstag, 9. September, von 10 bis 15 Uhr und am Sonntag, 10. September, von 13 bis 16 Uhr bei freiem Eintritt. Angeboten werden soll Kleidung für Mädchen und Jungen für die bevorstehende Herbst- und Wintersaison. Laut...