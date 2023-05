Wismut lädt Neugierige auf die Industriellen Absetzanlagen in Westsachsen ein

Kaum eine Landschaft hat in den vergangenen Jahrzehnten so sehr ihr Gesicht verändert wie das verschwundene Helmsdorf. Nun zeigt dieses Areal mit einem völlig neuen Gesicht. Obwohl noch ein langer Zaun den Bereich einschließt, können Neugierige das Gelände in Augenschein nehmen: Am 24. Juni gestaltet die Wismut GmbH einen Tag der offenen Tür auf...