Wismut gewährt Einblicke in die Absetzanlagen Helmsdorf und Dänkritz

Nach mehr als 30 Jahren kommen die Sanierungsarbeiten an der Industriellen Absetzanlage (IAA) Helmsdorf in diesem Jahr zum Abschluss. Es bleiben dennoch herausfordernde Aufgaben für die Zukunft. Welche das sind und wie die Anlage saniert wurde, können Besucher am Samstag von 10 bis 16 Uhr vor Ort erfahren. Die Wismut GmbH lädt für diesen Tag...