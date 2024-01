Züchter aus Trünzig und Langenbernsdorf zeigen Rassekaninchen in einer Schau am Wochenende

Der Verein, der in diesem Jahr sein 90-jähriges Bestehen feiert, pflegt seit der Wende auch enge Beziehungen zu badischen Züchtern.

Rund 40 Aussteller präsentieren am Wochenende ihre schönsten Tiere bei der Kreisrassekaninchenschau des Rassekaninchenzüchtervereins S 252 Langenbernsdorf-Trünzig. Die Schau findet im Vereinsheim an der Katzendorfer Straße in Trünzig in der ehemaligen Turnhalle statt. „Es werden um die 230 Tiere in verschiedenen Rassen und Farbschlägen zu...