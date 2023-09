Zwei schwere Unfälle in Werdau: 35.000 Euro Sachschaden

Auf regennasser Fahrbahn überschlug sich ein mit drei jungen Leuten besetzter VW in Königswalde. In Leubnitz führte ein Vorfahrtsfehler zu einem Zusammenstoß. Was zu den Unfällen bekannt ist.

Mit zwei schweren Unfällen hat die neue Woche in Werdau begonnen. Der Sachschaden, der dabei entstanden ist, wird auf rund 35.000 Euro beziffert.