Zwickau: Ausschreibung des Glowatzky-Preises für Leistungen junger Menschen läuft

Die Preisübergabe erfolgt im Haus der Sparkasse in Zwickau.

Die Glowatzky-Stiftung vergibt zum 26. Mal Preise an junge Menschen aus Sachsen für Leistungen in Wissenschaft, Technik, Wirtschaft, Kultur oder Sozialem. Bis zum 28. März können Privatpersonen, Vereine, Verbände und andere Einrichtungen Vorschläge einreichen, so die Stiftung. Der Preis wird in drei Stufen verliehen, dotiert mit 3000, 2000...