1. Zwickauer Schützenverein 90 bekommt 3500 Euro Zuschuss für elektronische Messanlage

Um zeitgemäß trainieren und eine Benachteiligung im Wettkampf ausschließen zu können, sind elektronische Messsysteme im Schießsport unverzichtbar.

Der 1. Zwickauer Schützenverein 90 erhält für die Anschaffung eines elektronischen Messsystems an der Schießsportanlage Lerchenweg einen Sachkostenzuschuss in Höhe von 3500 Euro. Das hat der Kultur-, Sozial-, Sport- und Bildungsausschuss der Stadt in seiner Sitzung am Donnerstagnachmittag einstimmig beschlossen. Im Schießsport mit Klein- und...