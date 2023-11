140 alte Autobatterien lagen in Zwickau schon zum Abtransport bereit: Wie der Mega-Diebstahl am Sonntagabend verhindert werden konnte

Einer der beiden Tatverdächtigen konnte gestellt werden. Dabei handelt es sich um einen 47-jährigen Mann aus Tschechien. Was ist mit dem Zweiten?

Der aufmerksame Eigentümer eines Autohandels und die hinzugerufenen Polizeibeamten haben am Sonntagabend den Diebstahl von 140 ausrangierten Autobatterien in Zwickau-Pölbitz verhindert. Einer der beiden Tatverdächtigen konnte gestellt werden. Was war passiert? Zwei Personen verschafften sich widerrechtlich Zutritt zum Außengelände eines...