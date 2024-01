A-72-Anschlussstelle Hartenstein: Unbekannte versuchen Audi auf Pendlerparkplatz aufzubrechen

Türschloss kaputt, Scheibenwischer weg - haben Autodiebe an dem Pkw ihren Frust ausgelassen, nachdem sie das Auto nicht knacken konnten?

Wollten Unbekannte den Audi stehlen? Ging bei dem Versuch das Türschloss kaputt? Wie die Polizei am Wochenende meldete, ist an einem Audi A4, der auf dem Pendlerparkplatz an der A-72-Anschlussstelle Hartenstein stand, das Türschloss der Fahrerseite zerstört worden. Außerdem wurde von dem Pkw der Heckscheibenwischer entwendet.