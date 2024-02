A 72 bei Wilkau-Haßlau: Zwei Australier unter Drogen parkten ihr Auto nach heftigem Unfall

Die beiden Insassen eines BMW machten gegenüber der Polizei widersprüchliche Angaben. Nun werden Zeugen gesucht.

Wilkau-Haßlau.

Ein Streifenteam bemerkte auf dem Parkplatz Niedercrinitz an der A 72 in Fahrtrichtung Hof einen stark beschädigten BMW. Darin befanden sich eine 42-Jährige und ein 41-Jähriger – beide unverletzt. Die beiden gaben an, kurz vor dem Parkplatz nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Mittelleitplanke gestoßen zu sein. Der Sachschaden wurde auf rund 25.000 Euro geschätzt. Darüber, wer gefahren ist, machten die beiden Australier widersprüchliche Angaben. Sowohl bei der Frau als auch bei dem Mann reagierten Drogenvortests positiv auf Amphetamine und Opiate. Nun hofft die Polizei, dass es Personen gibt, die Angaben machen können, wer am Steuer saß. Hinweise werden unter Ruf 03765 500 entgegen genommen. (jarn)