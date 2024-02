A 72 bei Zwickau-Ost: Mäusebussard wird gerettet

Eine Autofahrerin hat das benommen wirkende Tier am Fahrbahnrand gesehen und die Polizei verständigt.

Zwickau.

Zwei Kollegen des Autobahnpolizeireviers wurden am frühen Sonntagabend zu einem Einsatz auf die Autobahn 72 gerufen. Eine Frau war auf der Autobahn in Richtung Hof unterwegs. Kurz nach der Anschlussstelle Zwickau-Ost fiel ihr ein verletzter Greifvogel auf, der benommen am linken Fahrbahnrand saß. „Sie stoppte ihr Fahrzeug vorbildlich am äußersten Rand des Standstreifens und wählte die 110“, sagte eine Polizeisprecherin. Kurz darauf trafen die Beamten vor Ort ein und brachten den Mäusebussard in Sicherheit. Sie nahmen das leicht verletzte Tier zunächst mit aufs Autobahnpolizeirevier nach Reichenbach. Experten in einer Pflegestation in Bad Elster versorgen ihn nun, bis er wieder in die Freiheit entlassen werden kann. (jarn)