Abpumpen von Wasser aus Flüssen bleibt in Westsachsen verboten – Landratsamt kontrolliert aber kaum

Verstöße wurden bislang nicht festgestellt. Trotz ergiebiger Niederschläge in den vergangenen Wochen soll das Verbot weiter bestehen bleiben.

In den vergangenen Wochen haben sich im Landkreis Zwickau feuchte und trockene Wetterperioden abgewechselt. Die zum Teil ergiebigen Niederschläge der jüngeren Vergangenheit konnten die in den vergangenen Jahren entstandene Trockenheit im Boden allerdings noch nicht ausgleichen, weil das Wasser nicht in tiefere Bodenschichten vorgedrungen ist....