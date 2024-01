Ärger am Fritscheplatz in Zwickau-Marienthal: Warum die Polizei mit einem großen Aufgebot ausgerückt ist

In der Nähe der Straßenbahnhaltestelle standen am Montagnachmittag drei Polizeiautos. Zuvor soll es Flaschenwürfe und Beleidigungen gegeben haben. Was die Polizei bisher weiß.

Drei Polizeiautos haben am Montagnachmittag auf dem Fritscheplatz in Zwickau-Marienthal für Aufsehen gesorgt. Sie standen in der Nähe der Straßenbahnhaltestelle. Der Grund für den Einsatz: Ein 22-jähriger Mann soll im Bereich der Ecke von Marienthaler Straße und Zimmermannstraße randaliert haben. In einer ersten Meldung kurz vor 16.30 Uhr...