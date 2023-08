Alles im Blick: Zu Besuch beim Mann mit dem höchsten Arbeitsplatz in der Zwickauer City

Wenn er Kleingedrucktes lesen will, braucht Sören Härtel (58) eine Brille. Sitzt er aber in 50 Metern Höhe in seiner Kabine am gelben XXL-Kran auf der Schocken-Baustelle mit Blick über ganz Zwickau, muss er zurzeit höchstens eine Sonnenbrille aufsetzen. „Hübsche Frauen erkenne ich immer“, sagt er augenzwinkernd in seiner Mittagspause,...