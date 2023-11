Am VW-Werk in Mosel geschehen drei Unfälle binnen 50 Minuten

Vier beschädigte Autos und eine kaputte Ampel: Polizisten hatten am Dienstagmorgen in Zwickau gut zu tun.

Zwickau.

Bei drei Unfällen kurz hintereinander sind am Dienstagmorgen in der Nähe des VW-Werks in Mosel zwei Autoinsassen leicht verletzt worden. Es entstand zudem Sachschaden von insgesamt rund 43.000 Euro. Laut Polizei war gegen 5.40 Uhr ein Skodafahrer von der B 93 aus Richtung Zwickau kommend auf die Moseler Allee abgebogen und dabei gegen einen vorfahrtsberechtigten VW-Transporter gestoßen. Der Transporterfahrer und ein Beifahrer im Skoda wurden leicht verletzt. Im Rückstau auf der B 93 fuhr eine VW-Fahrerin auf einen VW-Transporter auf. Sachschaden: 6000 Euro. Gegen 6.30 Uhr wollte ein Sattelzug die Unfallengstelle passieren und fuhr gegen die Ampelanlage. Die Polizisten stellten den flüchtigen Unfallfahrer am VW-Werk. (kru)