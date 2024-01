Anfeindungen gegen Grüne im Landkreis Zwickau: Gasheizgeräte vor Büro entsorgt

Die Bündnisgrünen haben zurzeit überall einen schweren Stand. In den vergangenen Tagen häufen sich die Animositäten. Ein Mitglied hat aus Angst schon einen Rückzieher von einer Kandidatur gemacht.

Es war ein ziemlich kalter Morgen in dieser Woche. Patrick Simmel wollte in das Grünen-Büro in Glauchau, er ist der Vorsitzende des Zwickauer Kreisverbandes der Partei. Er hatte den Schlüssel schon in der Hand, um die Türe aufzuschließen, als er fast gestolpert wäre.