Angeklagter im Mordprozess rastet aus: Rettungshubschrauber vor dem Landgericht Zwickau

Frau niedergestochen: Justizbeamte müssen Angeklagten aus dem Saal tragen. Danach sagt Richter Torsten Sommer: „Barbara Salesch ist ein Scheiß dagegen.“

Der dritte Verhandlungstag am Donnerstag im Gerichtssaal 241, kurz vor neun am Morgen. Die meisten Prozessbeteiligten – Staatsanwältin, Nebenklägerin, Rechtsmediziner und Strafverteidiger – haben schon Platz genommen. Auch die Besucherreihen sind gut gefüllt. Vier Justizbeamte führen den Angeklagten in Handschellen und Fußfesseln in den...