Anwohner kritisieren: Baustellen in Zwickau ohne Bauarbeiter

Die vielen aktuellen Straßenbaustellen in Zwickau strapazieren das Nervenkostüm der Autofahrer. Viele Pendler müssen Staus in Kauf nehmen. Aber auch Anwohner sind genervt, zumal, wenn nichts vorangeht. "Seit einer Woche sieht man keinen Bauarbeiter mehr auf der Marchlewskistraße, dabei sollte die Straße schon am 16. Mai freigegeben werden",...