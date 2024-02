Archäologen wollen Rätsel um mysteriöses Haus hinter dem Zwickauer Amtsgericht lösen

Archäologen haben Mauerreste entdeckt und Funde gesichert, die bis ins 16. Jahrhundert datieren. Jetzt steht die nächste größere Grabung am Marienplatz an.

Was geschah seit dem 16. Jahrhundert rund um das heutige Amtsgericht am Dr.-Friedrichs-Ring in Zwickau? Diese Frage beschäftigte die Archäologen während ihrer Grabungen zwischen dem Gerichtsgebäude und der Humboldtstraße. Die Antwort mag unspektakulär klingen, aber die Funde sind den Fachleuten von großer Bedeutung. Vereinfacht...