Arena E in Mülsen: Kinder legen Kartführerschein ab

In den Winterferien gibt es spezielle Angebote für Mädchen und Jungen.

In der Arena E in Mülsen, Niedermülsener Hauptstraße 14 b, ist ein spezielles Winterferienprogramm vorbereitet worden. Täglich von 10 bis 20 Uhr kann man in der Arena E mit Freunden oder Familie mit Elektrokarts um die Wette fahren. Ab einer Körpergröße von 1,40 Meter darf das Lenkrad selbst in die Hand genommen werden, für kleinere Kinder...