Auch weiterhin kein Linksabbiegen aus der Großen Biergasse in Zwickau möglich

Linksabbieger behindern die Straßenbahn. Und ein veränderter Ampeltakt würde den Verkehr auf der Max-Pechstein-Straße stören.

Autofahrer in Zwickau können auch nach Abschluss der Straßenbaumaßnahmen in der Großen Biergasse nicht nach links in Richtung Dr.-Friedrichs-Ring abbiegen. Dies geht aus einer Antwort von Baubürgermeisterin Silvia Queck-Hänel auf eine Anfrage von Stadtrat Christopher Hahn (FfB) hervor. Queck-Hänel erklärte, dass dies aufgrund des...