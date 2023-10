Auseinandersetzung bei Fußballspiel in Zwickau: Jugendlicher schlägt Ordner ins Gesicht

Der Täter hat offenbar zuvor Spieler der Heimmannschaft beleidigt. Nun ermittelt die Polizei.

Bei einer tätlichen Auseinandersetzung am Rande eines Jugendfußballspiels ist in Zwickau ein Ordner verletzt worden. Im Landespokal traten am Sonntagmittag die C-Junioren-Teams des ESV Lok und von Fortuna Chemnitz auf der Anlage in Marienthal gegeneinander an. Zunächst deutete nichts auf Konfliktpotenzial hin. Doch dann fing ein junger...