Auseinandersetzung vor Zwickauer Diskothek eskaliert: Video zeigt Prügel-Attacke gegen Afghanen

In einem Video, das derzeit in sozialen Netzwerken kursiert, treten fünf junge Männer auf einen Afghanen ein. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang mit einem vorangegangenen Diebstahl.

Eine Auseinandersetzung im Bereich der Olzmannstraße/Reichenbacher Straße in Zwickau nahe der Diskothek „Nachtwerk“ ist in den frühen Montagmorgenstunden eskaliert. Ein Video, das in den sozialen Netzwerken kursiert, zeigt, wie fünf junge Männer heftig auf einen Mann in einer grauen Kapuzenjacke einprügeln. Laut Informationen der...